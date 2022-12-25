الأحد 25 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الزراعة تزف بشرى بشأن الإفراجات الجمركية عن الأعلاف

الأعلاف
الأعلاف

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه خلال الفترة الأخيرة  كان هناك تكثيف للجهود والتعاون مع كافة الجهات من أجل الإفراج عن احتياجات  المزارع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "1255 ألف طن حتى يوم 5 ديسمبر، ومستمرين في عمليات الإفراج لتلبية  احتياجات مصانع الدواجن والأعلاف".

وأكد: "تم تطبيق الرقابة على الأسواق لضمان وصول الشحنات المفرج عنها إلى  المصانع والمنتجين"، لافتا: "الدولة تنفق ملايين الدولارات لتوفير الشحنات".

وأشار القرش: "لن يكون مقبولا أن  يكفر أحد في التللاعب بالصناعة، ولن نسمح بأن يتلاعب بها أحد".

وأوضح: "لدينا أولويات بالنسبة للإفراج من الموانئ، ونعمل افراجات أسبوعية  بكميات معينة لتلبية احتياجات المزارع"، مضيفا: "بدأنا في خطة المتابعة الميدانية  من خلال اللجان المشكلة من أجل ضمان عملية الحوكمة على الشحنات".

وأشار: "هناك اجتماعات أسبوعية ويتم التباحث حول الكميات المطلوبة للإفراج  عنها بعد دراسة الاحتياجات"، موضحا: "الأولوية في الإفراج تكون لمدخلات  الإنتاج"، مؤكدا: "مستمرين في الإفراج عن السلع الاستراتيجية والأساسية التي يحتاجها المواطنين".

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