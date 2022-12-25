الأحد 25 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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تحقيقات ومتابعات

خالد صلاح وزوجته يقدمان واجب العزاء في والد جومانا مراد

عزاء والد جومانا
عزاء والد جومانا مراد

وصل منذ قليل الإعلامي خالد صلاح وزوجته لمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، لتقديم واجب العزاء في الراحل نواف فهد مراد والد الفنانة جومانا مراد وذلك بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وسط حضور عدد من نجوم الوسط الفني وأفراد الأسرة والعائلة والأصدقاء. 

وتم تشيّع جنازة والد الفنانة السورية جومانا مراد من مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر بعد صلاة الجمعة الماضية،  وتم تشييع الجثمان  لمثواه الأخير بمقابر 6 أكتوبر، وتواجدت جومانا مراد داخل السيارة المتواجد بها جثمان والدها كما تواجد زوجها الدكتور ربيع بسيسو.

وتوفي والد جومانا مراد، مساء الخميس، ونعته عبر فيسبوك قائلة: «أنا قاعدة جنب بابا بس هالمرة غير كل مرة يابا يمكن لأنها آخر مرة، بس أنا حاسة إنك إنت اللي عايش وأنا اللى ميتة، إنت بدار الحق واحنا بدار الباطل، إنت الحقيقة واحنا الكذبة، إنت عند اللي أحن مننا كلنا عليك، فراقك صعب كتير بيوجع يا حبيبي، فراقك كسرة قلب وظهر، إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك يابا برحمته ويغفر لك ويجعل مثواك الجنة الفردوس الأعلى ويصبرنا على فراقك يا حبيبي، والحمد لله على كل حال، أرجو الدعاء لوالدي وقراءة الفاتحة على روحه».

خالد صلاح والد جومانا مراد مسجد الشرطة الإعلامي خالد صلاح والد جومانا

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