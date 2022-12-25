الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 4 أشخاص بحوزتهم 141 قطعة سلاح أبيض و160 زجاجة رادع شخصي

سلاح
سلاح

قاد إعلان على مواقع التواصل الاجتماعى، الأجهزة الأمنية، للإيقاع بـ4 أشخاص كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا للترويج عن بيع أسلحة بيضاء عبر موقع "فيس بوك".

رصدت المتابعة الأمنية ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن الترويج لبيع (الأسلحة البيضاء – رادع شخصى).

وبالفحص جرى وضبط القائمين على إدارة الصفحة "4 أشخاص - مقيمين بنطاق محافظتى "القاهرة - الجيزة" وضبط بحوزتهم 141 قطعة سلاح أبيض "مطواة" -  160 زجاجة رادع شخصى – 2 قبضة حديدية.

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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وائل لطفي

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