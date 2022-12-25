الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على دجال الإسكندرية بتهمة النصب على السيدات

حبس
حبس

تمكنت مباحث الآداب من ضبط دجال للنصب على السيدات وللاستيلاء على أموالهن بزعم جلب الحبيب وفك أعمال السحر بالإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والتى يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على العلاج عن طريق أعمال السحر والشعوذة نظير مبلغ مالى. 

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، وتبين أنه عاطل، له معلومات جنائية وبحوزته هاتف محمول مُحمل عليه الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه الإجرامى - الأدوات المستخدمة فى ممارسة نشاطه الإجرامى.

وبمواجهته أقر بالنصب والاحتيال على المواطنين عن طريق ممارسة أعمال الدجل والشعوذة نظير مبلغ مالى وذلك من خلال الصفحة.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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وائل لطفي

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