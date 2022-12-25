بدء عزاء والد جومانا مراد.. درة وزوجها أول الحاضرين «صور»

بدأ منذ قليل عزاء والد الفنانة السورية جومانا مراد من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وكانت الفنانة درة وزوجها أول الحاضرين للمسجد، لتقديم واجب العزاء في الراحل نواف فهد مراد.

وتم تشييع جنازة والد الفنانة السورية جومانا مراد من مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر بعد صلاة الجمعة الماضية، وتم تشييع الجثمان لمثواه الأخير بمقابر 6 أكتوبر، وتواجدت جومانا مراد داخل السيارة المتواجد بها جثمان والدها، كما تواجد زوجها الدكتور ربيع بسيسو.

توفي والد جومانا مراد، مساء الخميس، ونعته عبر فيسبوك قائلة: «أنا قاعدة جنب بابا بس هالمرة غير كل مرة يابا يمكن لإنها آخر مرة، بس أنا حاسة إنك إنت اللي عايش وأنا اللى ميتة، إنت بدار الحق وإحنا بدار الباطل، إنت الحقيقة وإحنا الكذبة، إنت عند اللي أحن مننا كلنا عليك، فراقك صعب كتير بيوجع يا حبيبي، فراقك كسرة قلب وظهر، إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك يابا برحمته ويغفر لك ويجعل مثواك الجنة الفردوس الأعلى ويصبرنا على فراقك يا حبيبي، والحمد لله على كل حال، أرجو الدعاء لوالدي وقراءة الفاتحة على روحه».

نبذة عن الراحل والد الفنانة جومانا مراد

نواف فهد مراد هو والد الفنانة جومانا مراد وهو سوري الجنسية ويعمل رساما، ويعود أصله إلى محافظة السويداء في الجمهورية العربية السورية، يقيم في مصر ويعتقد أنه في العقد السابع من العمر، وقد أعلنت الفنانة جومانة عن وفاة والدها في مساء يوم الخميس 22 كانون الأول من عام 2022 معربة عن حزنها وألمها الشديد، وهو ما آثار تضامن جمهورها معها طالبًا لوالدها الرحمة والمغفرة ولها الصبر.

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