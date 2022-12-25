الأحد 25 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

نسبة إنجاز 30%.. صندوق التطوير الحضري: «هنرجع القاهرة التاريخية لمجدها»

المهندس خالد صديق
المهندس خالد صديق

كشف المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التطوير الحضري، عن آخر مستجدات مشروع القاهرة التاريخية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية "عزة مصطفى"، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد،: "نعمل في القاهرة التاريخية في 5 مناطق مختلفة"، وبنرسخ التاريخ في القاهرة التاريخية ونرجعها لمجدها".

وأضاف أن العمل في الطقس البارد ممتع، معقبًا: "العمل في شيء به خير للناس ممتع جدًا".

وأشار إلى أن الشكل الذي يراه الناس نقد حاليًا سيكون ميزة لنا، متابعاً:" نعمل على إرجاع القاهرة التاريخية لأصلها"، موضحاً أنهم لا نهدم البيوت لكن نرسخ التراث العمراني الحي الموثق في اليونسكو.

وتابع: "نقوم بعمل متحف حضاري مفتوح داخل القاهرة الإسلامية"، ونعمل في القاهرة التاريخية بتأني جدًا لأننا نتعامل مع مناطق أثرية لذلك يكون التعامل معها بحرص، ومن الممكن أن يأخذ مبنى واحد فقط عام".

وأوضح أن هناك تنسيق متكامل مع كل الجهات المعنية في القاهرة التاريخية، والشريك الرئيسي هو وزارة الآثار"، لافتاً إلى أن نسبة الإنجاز في القاهرة التاريخية لا تتعدى 30%.

وأردف أنه تم عمل منطقة حرفية على أعلى مستوى وبها حياة كاملة متكاملة على مساحة 60 فدان، مع توفير وحدات سكنية قريبة منها، لافتاً إلى حدائق الفسطاط تضم فنادق وحدائق تراثية وأثرية على مساحة 500 فدان، وستكون بنظام عالمي وسيتم إدارتها بشركة عالمية، بتكلفة مشروع تصل إلى 6 مليار جنيه، وسينتهي بنهاية 2023.

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