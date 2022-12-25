الزمالك يواصل نزيف النقاط ويتعادل مع المقاولون العرب فى الدورى

سقط فريق الزمالك في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه المقاولون العرب بدون أهداف ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

فريق المقاولون سيطر على أحداث الشوط الأول من المباراة، وكاد محمد سالم أن يفتتح التسجيل لـ"ذئاب الجبل" في الدقيقة الخامسة، عندما تلقى تمريرة رائعة من عبد الرحمن خالد، لينفرد بمرمى محمد عواد، لكنه سدد الكرة بجوار القائم الأيمن لمرمى الزمالك.

وفي الدقيقة 12 مرر جون أوكلي تمريرة رائعة من الجهة اليسرى لـ محمد سالم، لكن حسام عبدالمجيد قام بتشتيت الكرة مصطدمًا بـ محمد عواد الذي سقط على الأرض، قبل أن يُكمل اللقاء بشكل طبيعي.

وفي الدقيقة 16 أنقذ أحمد فتوح شباك الزمالك من تلقي هدف للمقاولون العرب، عندما أبعد رأسية محمد سالم من على خط المرمى.

وفي الدقيقة 20، سدد جوزيف أوتشايا تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها محمد عواد ببراعة، قبل أن ترتدي لعبد الرحمن جبنة، لكنه سدد الكرة في الشباك الخارجية.

بعد ذلك، حاول لاعبو الزمالك تهديد مرمى المقاولون العرب، واعتمدوا على تسديدات أحمد سيد زيزو وإمام عاشور.

وفي الدقيقة 43، سجل أحمد علاء هدفًا لفريق المقاولون العرب بضربة رأسية، لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل، حيث تم تأكيد القرار بعد العودة لتقنية الفيديو، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني، دفع جوسفالدو فيريرا بالثنائي عمرو السيسي وسيف الدين الجزيري بدلًا من عمر جابر ويوسف حسن.

وكاد عبدالرحمن خالد "جبنة" أن يُسجل أول أهداف المقاولون العرب في الدقيقة 51، عندما تلقى تمريرة رائعة من جون أوكلي، لكن تسديدته جاورت القائم الأيسر لمرمى محمد عواد.

ودفع فيريرا بـ شيكابالا بدلًا من يوسف أسامة نبيه في الدقيقة 61.

بعد ذلك انقلبت السيطرة للزمالك، وفي الدقيقة 63، نفذ أحمد سيد زيزو ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء، لكنها علت المرمى.

وأشرك فيريرا، نبيل عماد دونجا وسيد نيمار بدلًا من محمد عبد الغني وأشرف روقا.

وفي الدقيقة 78، اخترق سيد نيمار دفاعات المقاولون من الجهة اليمنى، ليقابلها الجزيري بتسديدة بالكعب تصدى لها محمود أبو السعود ببراعة.

محاولات الزمالك استمرت ، قابلها استبسال من دفاعات المقاولون ومحمود أبو السعود، لينتهي اللقاء بدون فائز.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 21 في المركز الثاني، ورصيد المقاولون العرب لـ 12 نقطة في المركز السابع.

تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة المقاولون العرب

ويضم التشكيل كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح- مصطفى الزناري- حسام عبدالمجيد- محمد عبدالغني.

خط الوسط: عمر جابر- محمد أشرف "روقا"- إمام عاشور- أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: يوسف أسامة نبيه- يوسف حسن.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وحمزة المثلوثي وسيد عبدالله "نيمار" ونبيل عماد دونجا وعمرو السيسي ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" وسيف جعفر وسيف الدين الجزيري وسامسون أكينولا.