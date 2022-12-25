هترجع مغسول .. الآثار تناشد المصريين زيارة مشروع التجلى الأعظم

كشف الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، عن أخر تطورات مشروع التجلي الأعظم في سيناء.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية "عزة مصطفى"، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد، إن مشروع التجلي الأعظم سيغير منطقة سيناء تماما.

وأضاف أن منطقة سيناء لها خصوصية حيث بها جبل موسى، ومنطقة دير سانت كاترين الذي يعد من أقدم الأديرة في العالم، متابعاً:""لدينا مفردات أثرية لم تكن مستغلة بشكل جيد".

وأوضح أن مشروع التجلي الأعظم سيكون على أعلى مستوى وسينتظر العالم هذا المشروع، مؤكداً أن الرئيس السيسي يتابع دائما مشروع التجلي الأعظم لأهميته.

وتابع: "لم أر رئيسا يهتم بمجال السياحة والآثار مثل الرئيس السيسي"، مطالباً المصريين بزيارة مشروع التجلى الأعظم بسيناء، قائلا: "هترجع مغسول".