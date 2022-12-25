الأحد 25 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

هترجع مغسول .. الآثار تناشد المصريين زيارة مشروع التجلى الأعظم

مشروع التجلى الأعظم
مشروع التجلى الأعظم

كشف الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، عن أخر تطورات مشروع التجلي الأعظم في سيناء.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية "عزة مصطفى"، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد، إن مشروع التجلي الأعظم سيغير منطقة سيناء تماما.

وأضاف أن منطقة سيناء لها خصوصية حيث بها جبل موسى، ومنطقة دير سانت كاترين الذي  يعد من أقدم الأديرة في العالم، متابعاً:""لدينا مفردات أثرية لم تكن مستغلة بشكل جيد".

 وأوضح أن مشروع التجلي الأعظم سيكون على أعلى مستوى وسينتظر العالم هذا المشروع، مؤكداً أن الرئيس السيسي يتابع دائما مشروع التجلي الأعظم لأهميته.

وتابع: "لم أر رئيسا يهتم بمجال السياحة والآثار مثل الرئيس السيسي"، مطالباً المصريين بزيارة مشروع التجلى الأعظم بسيناء، قائلا: "هترجع مغسول".

مواد متعلقة

«الأرصاد» تحذر من حدوث سيول على هذه المناطق

خبير نفطى لـ«القاهرة الإخبارية»: العقوبات ضد روسيا تضر أوروبا

صحفى فرنسى لـ«القاهرة الإخبارية»: البيروقراطية قد تغرق باريس فى فخ الإرهاب

لماذا أوقفت الصين نشر أعداد المصابين بكورونا؟

«القاهرة الإخبارية»: موسكو لن تسمح بعودة القرم إلى أوكرانيا

«القاهرة الإخبارية»: انخفاض تدفقات الغاز والنفط الروسى إلى أوروبا لـ15%

وفاء عامر تبكى للمطالبة بدعم مستشفى 57357: أطفالنا بتموت من السرطان

«الرضا المفتاح».. روشتة نفسية للتعامل مع ضغوط الحياة والعمل والأسرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاهتمام بالبشر

الأكثر قراءة

سيدة تصيب نجليها بجروح قطعية بالرأس والرقبة ونزيف بالعين فى بورسعيد

عبارات ورسائل تهنئة بمناسبة الكريسماس والعام الجديد 2023

محافظ الإسكندرية: لم يصدر قراربتعطيل للدراسة حتى الآن

كيف احتفل المهاجرين في واشنطن وماهي علاقة مقر هاريس؟.. سي إن إن توضح

العثور على جثة مسنة ملقاة بأرض زراعية فى البحيرة

هترجع مغسول .. الآثار تناشد المصريين زيارة مشروع التجلى الأعظم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مقاعدنا فى مجلس الأمن

منى رجب

يوم اللغة العربية ضرورة للهوية المصرية

مؤمن المحمدي

ميسى ورونالدو

إسراء شوقي

بلد البنات

أحمد غنام

زمالة المتحدة للخدمات الإعلامية

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-1»

ماجد حبته

موانئ النيل.. هبْد مزدوج!

د.أحمد الخميسى

رجال وسجاير

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحذر من مخاطر اتساع أنشطة الاستيطان مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس وقلقيلية

أبومازن يدعو المجتمع الدولى لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلى