برلماني: توجيهات القيادة السياسية ساهمت في تحقيق نقل نوعية بملف الشباب والرياضة

قال النائب علاء عبدالنبي، عضو مجلس النواب، إن ما تحقق على أرض الواقع في السنوات الماضية بالرياضة المصرية خلال عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي نقلة نوعية غير مسبوقة.

جاء ذلك على هامش مشاركته في الجولة التفقدية لوزير الشباب، لعدد من مركز الشباب بمدينتي فاقوس وكفر صقر بمحافظة الشرقية، مؤكدا أن البنية التحتية والمنشآت الرياضية الضخمة تجعلنا أمام إنجازات كبيرة سوف تظل عالقة في أذهان المصريين، لوجود بنية رياضية غير مسبوقة .

وأوضح أن الرئيس السيسي أولى ملف الشباب اهتمام خاصة من خلال رعاية المنشآت الرياضية ومراكز الشباب واعطائها كل الدعم نظرا لأهميتها الكبيرة بالنسبة للشباب، ولم يأتِ هذا الاهتمام من فراغ بل من منطلق رؤية مصر 2030 لبناء الإنسان المصري وحصوله على كافة حقوقه.

وأشاد النائب علاء عبدالنبي بحرص الدكتور أشرف صبحي على تطوير المنشآت الشبابية والرياضية وتطوير مراكز الشباب فى جميع أنحاء الجمهورية، ووضع تصور متكامل لتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية فى مصر بما فيها مراكز الشباب، اتساقًا مع إستراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصرى، فضلًا عن القيمة المضافة لمنظومة الرياضة فى مصر ونشر ممارسة الرياضة على مستوى واسع بين المواطنين.