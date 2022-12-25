الأرز متوفر بالسعر الرسمي.. اعرف قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2023

تداولت الكثير من حسابات مواقع التواصل الاجتماعي شائعات عن أسعار السلع التموينية المدعمة في شهر يناير إما بالزيادة أو حذف عدد من السلع لعدم توفرها وقد نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية ما تناقله عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2023 والتى تحمل زيادة أسعار السلع التموينية خلال شهر يناير 2023.

السلع التموينية لشهر يناير 2023

تستعرض «الدستور»، في السطور الأتية آخر أسعار رسمية معلنة من وزارة التموين عن أسعار السلع التموينية السارية حتى إعلان عن تغيير جديد في الأسعار، والتى يتم صرفها على بطاقة التموين.

قائمة أسعار السلع التموينية يناير 2023

تعبر قائمة أسعار السلع التموينية الحالية عن آخر قائمة أسعار معلنة من وزارة التموين والتجارة الداخلية والتى تم سريانها على السلع المصروفة خلال شهر ديسمبر 2022 على بطاقات التموين، وتسري على أسعار السلع التموينية في يناير 2023، لحين إعلان تغيير في الأسعار وهي كما يلي:

صرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استقرار أسعار مقررات يناير 2023 التموينية، وصرفها إلى المستحقين بنفس الأسعار السابقة دون أي زيادة.

أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2023.

سكر معبأ 1 كيلو جرام = 14 جنيها

زيت خليط 0.6 لتر = 30 جنيها

أرز معبأ 1 كيلو جرام = 14 جنيها

دقيق 1 كيلو جرام = 20 جنيها

مكرونة 800 جرام = 10.5 جنيه

مكرونة 400 جرام = 5.25 جنيه

عدس مجروش 500 جرام = 12 جنيها

فول معبأ 500 جرام = 7.5 جنيه

سمن صناعي 800 جرام = 30 جنيها

شاي ناعم 40 جرام = 5 جنيهات

صلصة 300 جرام = 6 جنيهات

جبنة تتراباك 250 جرام = 7.5 جنيه

جبنة تتراباك 500 جرام = 14 جنيها

مسحوق أوتوماتيك 800 جرام = 20 جنيها

مسحوق عادي يدوي 800 جرام = 10.5 جنيه

صابون غسيل 125 جرام = 2.25 جنيه

صابون تواليت 125 جرام = 6.5 جنيه

اسعار يناير

لبن جاف 100 جرام = 20 جنيها

خل 5% 900 مليجرام = 5 جنيهات

كيس طعام 300 جرام = 1 جنيه

بار حلاوة طحينية سادة 40 جرام = 2 جنيه