مصرع شاب بسبب جرعة زائدة من المواد المخدرة بالهرم

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة علي جثة شاب متوفي داخل شقته بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة بمنطقة الهرم.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من غرفة النجدة بالعثور علي جثة شاب متوفي داخل شقته، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعي أيمن.ح.ا، 25عاما، ولا توجد به أي إصابات ظاهرة.

وبإجراء التحريات تبين أن الشاب توفي بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، ولا شبهة جنائية.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.