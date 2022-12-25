كشف ملابسات تضرر سيدة من شابين يستقلان دراجة نارية بقصر النيل

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيسبوك"، متضمنًا تضرر سيدة من قيام شخصين مستقلين دراجة نارية بالسير أعلى الرصيف المخصص للمشاه معرضين حياة المواطنين للخطر بقصر النيل.

تعود الواقعة عندما تم تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك"، متضمنًا تضرر سيدة من قيام شخصين مستقلين دراجة نارية، بالسير أعلى الرصيف المخصص للمشاة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة، معرضين حياة المواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط قائد الدراجة النارية المُشار إليها، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق، وبمواجهته أقر أنه كان متوقفا بالدراجة النارية قيادته أعلى الرصيف لانتظار أحد أصدقائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.