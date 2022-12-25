«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو لسائقي دراجة نارية بالسير أعلى الرصيف

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»؛ متضمناً تضرر سيدة من قيام شخصين مستقلين دراجة نارية بالسير أعلى الرصيف المخصص للمشاة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة، معرضاً حياة المواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط (قائد الدراجة النارية المُشار إليها – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق)، وبمواجهته أقر أنه كان متوقف بالدراجة النارية قيادته أعلى الرصيف لانتظار أحد أصدقائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.