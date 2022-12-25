ضبط 3 متهمين بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية فى بالبدرشين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط شقيقين بحوزتهما بندقية آلية، وفرد خرطوش، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، وكمية من مخدر الهيروين، وكمية من مخدر الحشيش، وعدد من الأقراص المخدرة، ومبلغ مالي.

ورصدت الأجهزة الأمنية، تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يتضمن تضرر أهالي منطقة البدرشين بالجيزة، من انتشار المواد المخدرة وقيام أحد العناصر الإجرامية بترويجها باستخدام مركب بنهر النيل بالمنطقة.

وبمواجهتهم، أقروا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.