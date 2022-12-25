واشنطن تحذر مواطنيها من وقوع هجوم محتمل على أمريكيين فى العاصمة الباكستانية

حذرت الولايات المتحدة الامريكية، اليوم، مواطنيها من وقوع هجوم محتمل على أميركيين في العاصمة الباكستانية، وفق صحيفة «واشنطن بوست» الامريكية.

كما أشار وزير الخارجية، بيلاوال بوتو زرداري، إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة باكستان على رفع مستوى الأمن على الحدود وسط الهجمات عبر الحدود.

وأكد وزير الخارجية بيلاوال، الذي زار الولايات المتحدة مؤخرا، في زيارة استمرت أسبوعا، أن واشنطن مستعدة لتقديم الأموال لإسلام أباد لمواجهة الهجمات عبر الحدود من أفغانستان، حيث أوضح بيلاوال أن اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، بوب مينينديز وليندسي جراهام، أكدا له التمويل لتعزيز أمن الحدود.

مواجهة أعمال العنف الأفغاني فى باكستان

في الآونة الأخيرة، أشارت الولايات المتحدة أيضًا إلى دعمها لمساعدة باكستان في مواجهة تجدد أعمال عنف حركة طالبان باكستان في الدولة الواقعة في جنوب آسيا، حيث أثار المسئولون تساؤلات حول المناوشات في بلدة حدودية في شمال غرب باكستان.

وقام قائد القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، الجنرال مايكل كوريلا، بزيارة فيلق بيشاور لمراجعة الأمن في المنطقة المتاخمة لأفغانستان، وزار ممر خيبر، حيث لاحظنا أحزمة دفاعية ونقاط مراقبة.

كما زار جنرال الجيش الأمريكي باكستان في وقت تصاعدت فيه الهجمات الإرهابية وتصاعدت التوترات الحدودية بين إسلام أباد وكابول بعد مناوشات دامية على حدود شامان سبين بولداك، وفقا لصحيفة «واشنطن بوست» الامريكية.

وكما أفاد التقرير، فقد تشير الولايات المتحدة مرة أخرى إلى دعمها باكستان لمواجهة تهديد حركة طالبان باكستان على نطاق أوسع.

وفي وقت سابق من هذا الشهر الجاري، قتلت قوات طالبان الأفغانية ستة مدنيين في باكستان وأصابت 17 آخرين على الأقل في هجوم غير مبرر بالقصف وإطلاق النار، حيث ردت القوات الباكستانية بسرعة أيضا وقتل جندي أفغاني.