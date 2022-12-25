الأحد 25 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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صحفى فرنسى لـ«القاهرة الإخبارية»: البيروقراطية قد تغرق باريس فى فخ الإرهاب

باريس
باريس

كشف شيار خليل، رئيس تحرير جريدة «الليفنت» اللندنية، عن آخر تطورات الأوضاع في باريس بعد أحداث الشغب التي شهدتها فرنسا مؤخرًا.

وقال "خليل"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأحد، إن الهدوء يعم شوارع العاصمة الفرنسية باريس مؤخرًا، فليس هناك غضب أو احتجاجات كالأيام السابقة.

وأضاف أن محاولات التهدئة حدثت منذ البداية، عن طريق تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورؤساء البلدية، كانت كلها تحاول تهدئة الأمور.

وتابع أنه منذ البداية والتصريحات تصب ناحية أن الجاني في حادث إطلاق النيران، سيأخذ عقابه وسينال ما يستحقه، إلا أن الأمور تطورت خلال الأيام السابقة حد وصولها للاشتباكات بين المتظاهرين ورجال الأمن، مشيرًا إلى أن المتظاهرين كانوا غاضبين ويرددون هتافات ضد القضاء، بسبب عدم اتهام الجاني بقيامه بعمل إرهابي.

وأردف أن توصيف الجريمة ومسمى التهمة هو ما أغضب المتظاهرين، لأنهم كانوا يرون ضرورة تصنيف تهمته بأنه عمل إرهابي، لافتًا إلى أن حُجّة القضاء الفرنسي والحكومة الفرنسية، أن التحقيقات مازالت جارية ولم يتوصلوا بعد لتوصيف نهائي للقضية.

واستكمل: "البيروقراطية قد تغرق باريس في فخ الإرهاب".

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