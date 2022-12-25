الأحد 25 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تشكيل الزمالك الرسمى أمام المقاولون العرب.. يوسف أسامة يقود الهجوم

تشكيل الزمالك الرسمى
تشكيل الزمالك الرسمى

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة المقاولون العرب المقرر لها في الخامسة مساء اليوم في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة المقاولون العرب

ويضم التشكيل كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – مصطفى الزناري – حسام عبدالمجيد – محمد عبدالغني.

خط الوسط: عمر جابر – محمد أشرف "روقا" – إمام عاشور – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: يوسف أسامة نبيه – يوسف حسن.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وحمزة المثلوثي وسيد عبدالله "نيمار" ونبيل عماد دونجا وعمرو السيسي ومحمود عبدالرازق " شيكابالا" وسيف جعفر وسيف الدين الجزيري وسامسون أكينولا.

تشكيل الزمالك الرسمى لمواجهة المقاولون العرب الدورى المصرى الزمالك المقاولون العرب جوسفالدو فيريرا

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