تشكيل الزمالك الرسمى أمام المقاولون العرب.. يوسف أسامة يقود الهجوم

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة المقاولون العرب المقرر لها في الخامسة مساء اليوم في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة المقاولون العرب

ويضم التشكيل كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – مصطفى الزناري – حسام عبدالمجيد – محمد عبدالغني.

خط الوسط: عمر جابر – محمد أشرف "روقا" – إمام عاشور – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: يوسف أسامة نبيه – يوسف حسن.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وحمزة المثلوثي وسيد عبدالله "نيمار" ونبيل عماد دونجا وعمرو السيسي ومحمود عبدالرازق " شيكابالا" وسيف جعفر وسيف الدين الجزيري وسامسون أكينولا.