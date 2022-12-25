الأحد 25 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الروم الملكيين عن عيد الميلاد: بيت لحم ترمز إلى الكنيسة

عيد الميلاد
عيد الميلاد

تحتفل كنيسة الروم الملكيين في مصر اليوم، برئاسة المطران جان ماري شامي بعيد الميلاد المجيد.

وفي تعليقها على الحدث تقول الكنيسة: "وُلِدَ لَكُمُ اليَومَ مُخَلِّصٌ في مَدينَةِ داود، وهو الـمَسيحُ الرَّبّ"، ومدينة داود هي بيت لحم. يجب أن نسرع إذًا إلى هناك كما فعل الرعاة عندما سمعوا بالخبر... "وإِلَيكُم هذِهِ العَلامة: سَتَجِدونَ طِفلاً مُقَمَّطاً مُضجَعاً في مِذوَد". إذًا، هذا ما أقوله لكم: يجب أن تحبّوا. أنتم تخافون من ربّ الملائكة، لكن أحبّوا الطفل الصغير؛ أنتم تخافون من ربّ العظمة، لكن أحبّوا هذا الطفل الصغير المقمَّط. أنتم تخافون من ذاك الذي يملك على السماء، لكن أحبّوا ذاك الطفل المضجع في مزود. 

لكن ما المميّز في أن يكون هذا الطفل مقمّطًا ومضجعًا في مزود؟ ألا يكون الأطفال الآخرون مقمَّطين أيضًا؟ ماذا تعني هذه العلامة إذًا؟... يمكن أن نقول أمورًا كثيرة عن هذه العلامة، لكن... بإيجاز، إنّ بيت لحم التي تعني "بيت الخبز" هي الكنيسة المقدّسة، حيث يُوزَّع جسد المسيح، أي الخبز الحقيقي. إنّ مزود بيت لحم في الكنيسة هو المذبح، حيث يتغذّى المؤمنون بالرّب يسوع لمسيح. هذا التقميط هو الجانب الخارجيّ من الأسرار. ففي هذا المزود، وتحت شَكْلَي الخبز والخمر، يوجد جسد الرّب يسوع المسيح ودمه الحقيقيَّين. هنا، نجد الرّب يسوع المسيح شخصيًّا، لكن مقمَّطًا، أي حاضرًا بشكل خفيّ بشكل الأسرار. ما من علامة أكبر وأوضح لميلاد الرّب يسوع المسيح من تناول جسده ودمه يوميًّا من المذبح المقدّس، ومن رؤيته كلّ يوم يقدّم ذاته قربانًا من أجلنا، هو الذي وُلد مرّة واحدة من عذراء. 

إذًا، فلنسرع يا إخوتي إلى مغارة الربّ. وبقدر المستطاع، فلنستعدّ لهذا الدنو منه بفضل نعمته، بصفتنا شركاء للملائكة، "بِالعَفافِ والمَعرِفَة والصَّبرِ واللُّطْفِ، بالرُّوحِ القُدُسِ والمَحبَّةِ بلا رِياء" وهكذا سنُسبِّح الربّ من خلال حياتنا وسلوكنا مرتّلين: "الـمَجدُ للهِ في العُلى! والسَّلامُ في الأَرضِ لِلنَّاسِ فإنَّهم أَهْلُ رِضاه!" 

 

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وائل لطفي

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