الأحد 25 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

بدويتو «هجوم فجائي» ودخوله عالم التمثيل.. نشاط فني مكثف لأحمد شيبة

بوستر دويتو هجوم
بوستر دويتو هجوم فجائي

حالة من النشاط الفني المكثف يعيشها نجم الأغنية الشعبية أحمد شيبة، إذ يستعد لطرح أحدث أغنياته خلال الأيام القليلة القادمة، والتي تحمل اسم «هجوم فجائي»، وهى عبارة عن ديو يجمعه بالمطرب عمر كمال، ومن المقرر أن يطرح الثنائي الأغنية عبر حسابيهما الرسمي على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وفى سياق متصل يسعى شيبة، للانتهاء من تسجيل أكثر من أغنية لطرحها خلال الفترة القليلة المقبلة على طريقة السينجل، كما يقوم إحداها على طريقة الفيديو كليب، كما يحضر لجولة غنائية تضم عدة حفلات في دول عربية وأجنبية سوف يتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة احتفالاً بقدوم العام الجديد 2023.

ويدرس «شيبة» حاليًا خوض تجربة التمثيل، وذلك من خلال أحد الأعمال الدرامية فى الماراثون الرمضاني المقبل، التي سيعلن عنها خلال أسابيع.

وكان قد أحيا أحمد شيبة مؤخرا، حفلاً غنائيًا فى رأس الخيمة بالإمارات وقدم خلاله باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التي ساهمت في انتشاره ونجاحه منها "آه لو لعبت يازهر" و"اللي مني"، كما شارك مؤخرا في حفل النجم الكبير جورج وسوف بالإسكندرية.

كما طرح شيبة مؤخرًا، أغنية "أنا بابا"، على موقع يوتيوب، من كلمات سامح الكومي، وألحان خالد سلطان، وتوزيع نوار البحيرى، وحققت نجاحا كبيرا، ومن قبلها طرح أغنية بعنوان "القلب جالو هبوط"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان خالد سلطان.

كما طرح أحمد شيبة أغنية "شيبة صعيدى" والتى قدمها باللهجة الصعيدية، ونالت استحسان الجمهور، وهى من كلمات رضا المصرى، ألحان فارس فهمي، توزيع أشرف البرنس.

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