إنجازات في عهد الرئيس.. إنشاء بيت ثقافة أبرق بالبحر الأحمر

طفرة كبيرة يشهدها القطاع الثقافي في مصر، خلال السنوات الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئاسة البلاد، حيث وجه بدعم المؤسسات الثقافية في إطار سعي الدولة لتنمية الوعي لدى المواطنين، لمواجهة قوى الشر التي تحاول الإضرار بالبلاد.

كان من بين الإنجازات التي شهدتها مصر في القطاع الثقافي، إنشاء بيت ثقافة أبرق في البحر الأحمر، والذي يقع على مساحة 500 متر مربع، بتكلفة 10 ملايين جنيه.

ويتكون من دورين، حيث يحتوي الطابق الأرضي على غرفة كمبيوتر ومسرح صيفي ومكتبة أطفال والإدارة، بالإضافة إلى قاعة المعارض، بينما يضم الدور العلوي مكتبة عامة، أما خارج المبنى فيوجد منفذ بيع إصدارات.

ويأتي إنشاء بين الثقافة في البحر الأحمر، في وقت تشهد فيه مصر إنجازات واسعة في مختلفة المجالات، في ظل رؤية مصر 2030، وسعي الدولة المصرية لإحداث نقلة كبيرة في حياة المواطنين، وتوفير سُبل الحياة الكريمة لهم، من خلال العديد من المبادرات التنموية والخدمية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في السنوات الماضية، على رأسها مبادرة حياة كريمة والتي يجري تنفيذها منذ ثلاث سنوات.

وتستهدف مبادرة حياة كريمة؛ الارتقاء بحياة المواطنين في الريف المصري، وإحداث نقلة كبيرة، حيث تعمل على توفير سُبل الحياة الكريمة لهم، حيث يجري بناء منازل لمن يقطنون في بيوت غير آمنة، وتطوير المناطق الخطرة، إلى جانب رفع مستوى حياة المواطنين في القرى والنجوع.

وتقوم المبادرة بإدخال خدمات البنية التحتية للقرى المحرومة، من بينها المياه والصرف الصحي والغاز، إلى جانب رصفها بعد إتمام هذه العمليات، وتبليط شوارعها، وتشييد وبناء وحدات خدمية بداخلها، من بينها الوحدات الصحية والمدارس ونقاط الإسعاف والمجمعات الخدمية التي تضم مكاتب حكومية من كافة الجهات للتسهيل على المواطنين أثناء إنهاء أوراقهم.