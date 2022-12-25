الأحد 25 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حلال رسالة عيد الميلاد.. بابا الفاتيكان يدعو لإنهاء الحرب الهوجاء في أوكرانيا

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان

دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، الأحد إلى إنهاء الحرب "الهوجاء" في أوكرانيا منددا في رسالته التقليدية بمناسبة عيد الميلاد باستخدام الغذاء "سلاحا" في النزاع.

ودعا البابا فرنسيس إلى "إسكات الأسلحة ووضع حد فوريّ لهذه الحرب الهوجاء"، وأضاف "كلنّا علمَ أنّ كلّ حرب تسببّ الجوع وتستغلّ الغذاء نفسه سلاحًا لا، وتمنع توزعه على الشّعوب التي تتألّم.. لِنلَتزَِم كلنّا، وأوّلنا، أصحاب المسؤولّات السّاسّة، حتى كون الغذاء أداة سلام فقط".

وقال الفاتيكان إن نحو 7 آلاف شخص حضروا مساء السبت قداس عشية عيد الميلاد التقليدي الذي ترأسه البابا في كنيسة القديس بطرس.
وصلى البابا (86 عامًا) الذي لا يزال يعاني من آلام في الركبة من أجل "الأطفال الذين تلتهمهم الحروب والفقر والظلم"، معبرًا عن أسفه من "الجشعين للسلطة والمال الذين ينهكون أحبابهم وإخوانهم".

وفي مواجهة نزعة "الاستهلاك"، دعا البابا إلى "ترك حرارة الدنيا" و"إعادة اكتشاف معنى عيد الميلاد"، داعيًا إلى كنيسة خيّرة في خدمة الفقراء.

الفاتيكان فرنسيس البابا فرنسيس أوكرانيا عيد الميلاد الغذاء

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