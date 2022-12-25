الأحد 25 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

يسرا تبدأ تصوير مسلسلها الرمضانى «حمد الله على السلامة»

يسرا
يسرا

انطلق صباح اليوم تصوير أول مشاهد المسلسل الدرامي الجديد "حمد الله على السلامة"، للنجمة يسرا والمقرر عرضه خلال السباق الرمضانى المقبل 2023، والمسلسل من تأليف  محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

وعلى مدار الأيام الماضية، أجرت النجمة يسرا وصناع العمل تحضيرات مسلسلها الرمضاني الجديد "حمد الله على السلامة"، وتم عقد أكثر من جلسة عمل وبروفة بحضور شيماء سيف، مايان السيد، عنبة وآدم الشرقاوى.

وما زالت الشركة المنتجة تجري ترشيح باقي أبطال المسلسل الذي يعد من الأعمال المنتظرة في موسم رمضان. 

- فيديو من تحضيرات العمل

ونشرت شركة "العدل جروب" فيديو من التحضيرات بحضور أبطال العمل، عبر "إنستجرام"، معلقة عليها: "تحضيرات مسلسل حمد الله على السلامة "اسم مؤقت" رمضان 2023 تأليف محمد ذوالفقار وإخراج عمرو صلاح.

ويجسد أدم الشرقاوى ومايان السيد خلال أحداث المسلسل دور ابني الفنانة يسرا. 

يشار إلى أن يسرا قدمت العام الماضى مسلسل "أحلام سعيدة" بطولة غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، هشام إسماعيل، نور محمود، نبيل نورالدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

تدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي لايت، حول (فريدة) وتجسد دورها يسرا، و(شيرين) التي تتقمص شخصيتها غادة عادل، و(ليلى) التي تلعب دورها مي كساب، وهن 3 سيدات يعانين من الأرق وصعوبة النوم، ويجمعهن القدر سويًا ليخضن معًا تجارب مهمة في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب.

يسرا النجمة يسرا حمد الله على السلامة مسلسل حمدلله على السلامة مسلسلات رمضان 2023

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وائل لطفي

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يسرا تبدأ تصوير مسلسلها الرمضانى «حمد الله على السلامة»

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