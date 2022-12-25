مسيرة التطوير.. إنشاء محطة توليد كهرباء متنقلة بالقصير

ما زالت مسيرة التطوير تشمل كافة قطاعات الجمهورية، بتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ توليه رئاسة البلاد في العام 2014، حيث تشهد مصر تطويرًا كبيرًا في كافة قطاعاتها، من أجل تقديم خدمات على أعلى مستوى للمواطن المصري، وتوفير سبل الحياة الكريمة.

وكان من بين الإنجازات التي شهدتها البلاد مؤخرًا، إنشاء محطة توليد كهرباء متنقلة في منطقة القصير بمحافظة البحر الأحمر، حيث جاءت المحطة وفقًا لتنفيذ مشروعات تدعيم الشبكة القومية، ضمن المخطط الزمني الشامل الذي بدأ تنفيذه منذ عامين بإنشاء خطوط نقل كهرباء حديثة.

ويشمل المخطط تدعيم الخطوط الحالية وإنشاء محطات محولات جديدة وتوسعات للمحطات الحالية لتستوعب القدرات المضافة من محطات توليد التيار الجديدة وتقليل نسبة الفقد في الشبكة وتدعيم كل مناطق الجمهورية خاصة في الصعيد.

وتعمل المحطة بجهد 11/66/220 ك.ف قدرة (40) م.ف.أ، وبتكلفة 5 مليون جنيه + 3 مليون دولار.