الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مسيرة التطوير.. إنشاء محطة توليد كهرباء متنقلة بالقصير

محطة كهرباء
محطة كهرباء

ما زالت مسيرة التطوير تشمل كافة قطاعات الجمهورية، بتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ توليه رئاسة البلاد في العام 2014، حيث تشهد مصر تطويرًا كبيرًا في كافة قطاعاتها، من أجل تقديم خدمات على أعلى مستوى للمواطن المصري، وتوفير سبل الحياة الكريمة.

وكان من بين الإنجازات التي شهدتها البلاد مؤخرًا، إنشاء محطة توليد كهرباء متنقلة في منطقة القصير بمحافظة البحر الأحمر، حيث جاءت المحطة وفقًا لتنفيذ مشروعات تدعيم الشبكة القومية، ضمن المخطط الزمني الشامل الذي بدأ تنفيذه منذ عامين بإنشاء خطوط نقل كهرباء حديثة.

ويشمل المخطط تدعيم الخطوط الحالية وإنشاء محطات محولات جديدة وتوسعات للمحطات الحالية لتستوعب القدرات المضافة من محطات توليد التيار الجديدة وتقليل نسبة الفقد في الشبكة وتدعيم كل مناطق الجمهورية خاصة في الصعيد.

وتعمل المحطة بجهد 11/66/220 ك.ف قدرة (40) م.ف.أ، وبتكلفة 5 مليون جنيه + 3 مليون دولار.

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحياة الكريمة البحر الاحمر السيسي القصير

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاهتمام بالبشر

الأكثر قراءة

ضبط 5338 عبوة سلع غذائية فاسدة في المحلة الكبرى

كوريا الجنوبية تعفو عن رئيسها السابق المدان فى تهم فساد

برلمانية: الإفراجات الجمركية عن السلع تسهم فى مواجهة الأزمة الاقتصادية

«البترول» تطرح مزايدة عالمية للبحث عن الغاز والزيت فى 12 منطقة بالمتوسط والدلتا

وكيل «تعليم مطروح» يتابع مسار اختبار القوة الرياضية بمجمع باحثة البادية

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (14)

أحمد البنا

أنا مش طالع تانى يا سيدى

الحسين عبدالرازق

رجول لا مؤاخذة الفراخ!

ماجد حبته

اقتصاد مصر الرقمى

د. أحمد الباسوسي

الأفكار المرجأة تعود ليلا قراءة في رواية «آخر» للكاتب محمد القصبي

حسين دعسة

تطور لافت في الحرب الروسية الأوكرانية ومستقبلها عام 2023

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-2»

محمود خليل

الرجل الذى ربح نفسه

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

قادة المعارضة الإسرائيلية يتعهدون بالعمل ضد حكومة نتنياهو

فلسطين: الأسرى فى سجون الاحتلال يعانون بشكل مضاعف جراء البرد القارس

الخارجية الفلسطينية تدين تصاعد جرائم المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة