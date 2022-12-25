الأحد 25 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

وزير الرياضة يستقبل الرباعة سارة سمير لبحث استعداداتها لأوليمبياد باريس 2024

جانب من الحدث
جانب من الحدث

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الرباعة سارة سمير بطلة المنتخب الوطني لرفع الأثقال لمناقشة استعداداتها لأوليمبياد باريس 2024.

وأكد وزير الشباب والرياضة تقديم الدعم والمساندة إلى لاعبي المنتخبات الوطنية وتلبية مطالبهم وتوفير برامج الرعاية الخاصة لهم بالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية في ضوء الحرص على استدامة الإنجازات التي تحرزها الرياضة المصرية خلال الآونة الراهنة.

وأشار إلى أن رياضة رفع الأثقال تحقق العديد من الإنجازات على مستوى منافسات الرجال والسيدات، والعديد من الألقاب في شتى البطولات العربية والقارية والدولية، مشيراً إلى المتابعة المستمرة مع اتحاد رفع الأثقال فيما يتعلق بإعداد وتجهيز اللاعبين واللاعبات للمنافسات المقبلة.

وناقش الدكتور أشرف صبحي خطة المعسكرات الخارجية للبطلة سارة سمير، موجهاً بإنهاء كافة متطلباتها واحتياجاتها لكافة الأمور، والمراجعة المستمرة مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات (النادو) للدورات التثقيفية للأبطال والكشف الدوري للمنشطات لكافة اللاعبين.

يذكر أن البطلة سارة سمير حققت 3 ميداليات ذهبية في منافسات الخطف والكلين والنتر وذهبية المجموع بوزن ٧٦ كجم ببطولة العالم لرفع الأثقال التي أقيمت في كولومبيا في الفترة ما بين ٥ وحتى ١٦ ديسمبر، وتعد إحدى المحطات المؤهلة لأوليمبياد باريس ٢٠٢٤.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاتحادات الرياضية الأوليمبية المصرية 2024 الرياضة المصرية المنتخب الوطني لرفع الأثقال

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