الأحد 25 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل البابا تواضروس الثاني

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل صباح اليوم، غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، والوفد المرافق لقداسته، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبري القبة.

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شارك في الاستقبال عدد من أصحاب النّيافة، الآباء الأساقفة والمطارنة، أعضاء السينودس البطريركي المقدس للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، والشخصيات الكاثوليكية المختلفة.

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تأتي تلك الزيارة في إطار حرص قداسة البابا تواضروس على تقديم التهنئة لغبطة البطريرك، بمناسبة عيد الميلاد المجيد. ساد اللقاء طابع المحبة الأخوية، كما تضمن اللقاء كلمات التهنئة المختلفة، بالإضافة إلى تبادل الهدايا التذكارية بين الطرفين. وانتهى اللقاء بالتقاط الصور الختامية.

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