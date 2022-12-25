الأحد 25 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مدرب الزمالك يتراجع عن ضم مهاجم جديد

فيريرا
فيريرا

تراجع البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك عن ضم مهاجم جديد في يناير المقبل بسبب يوسف أسامة نبيه.

فيريرا أكد لإدارة الزمالك أنه لا يحتاج لوجود مهاجم جديد في الوقت الحالي بعد تألق يوسف أسامة نبيه وتوظيفه في بعض المباريات بمركز المهاجم الصريح إلى جانب اقتراب عودة السنغالي إبراهيما نداي من الإصابة ورغبته أيضًا في توظيفه كمهاجم وهو ما دفعه للتراجع عن التدعيم في الخط الأمامي.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة لقدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها اليوم الأحد باستاد عثمان أحمد عثمان، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب فى الدورى

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي

خط الدفاع: عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي  - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو"

خط الهجوم: سامسون أكينولا - يوسف أسامة نبيه - يوسف حسن - سيف الدين الجزيري

البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك يوسف أسامة نبيه قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون فيريرا يتراجع عن التعاقد مع مهاجم

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