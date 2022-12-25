إنجازات الجمهورية الجديدة.. افتتاح الخط الملاحي «شرم الشيخ– الغردقة»

تشهد الدولة المصرية إنجازات كبيرة في كافة القطاعات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئاسة البلاد، كان من بينها الخط الملاحي شرم الشيخ ـ الغردقة، والذي يُحقق طفرة كبيرة في مجال النقل الملاحي، وينُعش حركة السياحة في المنطقة.

وجاء الخط الذي جرى افتتاحه في العام 2019، من بين آلاف الإنجازات التي شهدتها البلاد في ظل الجمهورية الجديدة، ويسهل هذا الخط الملاحي زيارة السائحين بين الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم والجونة والأقصر، إلى جانب سهولة الذهب من الغردقة إلى شرم الشيخ وسانت كاترين وطابا ودهب، وتنظيم الرحلات نحو مدينة البتراء الأثرية في الأردن.

ومن أبرز مميزات الخط الملاحي أيضًا، نقل العمالة والبضائع والسيارات، وتتمتع العبارة كوين نفرتيتي بالسرعة والاتزان وفخامة صالاتها وعراقة صناعتها وجودتها للعمل على هذا الخط، وتستطيع العبارة نقل 580 راكبًا و130 سيارة و6 أتوبيسات في الرحلة الواحدة.

ويبلغ طول العبارة التي تعمل على الخط الملاحي شرم الشيخ ـ الغردقة ـ 82 مترًا، وعرضها 16 مترًا، وغاطس 2.9 متر، وتسير بسرعة 28.7 عقدة، وتحتوي على 580 مقعدًا، وتختصر المسافة بين شرم والغردقة لنحو ساعتين ونصف فقط، بدلاً من أكثر من 8 ساعات بالطريق البري.