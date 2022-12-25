لمناقشة الميزانية والحساب الختامي.. عمومية غرفة المطاعم تعقد اجتماعها العادي غدا

تعقد الجمعية العمومية العادية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصري، رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة ، رئيس الجمعية العمومية ،غدا الإثنين، 26 ديسمبر الجاري وتناقش الجمعية، الميزانية العمومية والحساب الختامي للغرفة عن السنة المالية 2021- 2022 وكذلك الموازنة التقديرية لعام 2022/2023، إلى جانب استعراض التقرير السنوي حول نشاط الغرفة ومجلس الإدارة عن عام 2022.

وقد كشف التقرير السنوي لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية الذى سيتم عرضه على الجمعية العمومية ، أن مجلس إدارة الغرفة ومن خلال التنسيق والتفاهم والتعاون مع الجهات المعنية نجح فى مد مواعيد إغلاق المنشآت والمطاعم السياحية خلال شهور الصيف بدلاً من منتصف الليل، لتكون حتى الساعة الثانية صباحاً للمطاعم الكلاسيكية، وللرابعة صباحاً للمطاعم المرخص لها فقرة فنية وديسكو، وللسادسة صباحا للمطاعم المرخص لها مسارح المنوعات، مع الاحتفاظ باستمرار خدمة التوصيل للمنازل 24 ساعة للوجبات السريعة.

ونوه التقرير إلى أن مجلس إدارة الغرفة قرر الإستعانة بأحد خبراء البيئة لتقديم الخبرة، والاسترشاد لأعضاء الجمعية العمومية للتوضيح الكامل للمطاعم والمنشآت السياحية بمعايير ومقاييس ومفاهيم التنمية المستدامة والسياحة الخضراء، لنشر الوعى الكامل بالممارسات الصديقة لدى المسئولين عن هذه المنشآت، وليتم بعدها تعديل الضوابط المقترحة من قبل الغرفة التي تتعلق بالممارسات صديقة البيئة بالمطاعم السياحية بشرم الشيخ كمرحلة أولى، وقد تم تعميم الإسطوانة المدمجة التى تحتوى على الدليل الإرشادى لأفضل الممارسات فى المطاعم وفيديو تعريفى بالقائمة الخضراء، عبر التعاون والتنسيق مع الدكتورة نشوى طلعت مستشار وزير السياحة والآثار للسياحة المستدامة .

- تنفيذ دورات التدريبية المتخصصة في مجال صحة وسلامة الغذاء وإدارة مخلفات الطعام



وقال تقرير النشاط السنوي للغرفة، إنه قد تم تنفيذ العديد من الدورات التدريبية المتخصصة في مجال صحة وسلامة الغذاء وإدارة مخلفات الطعام للمديرين والعاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية فى جميع المناطق السياحية المصرية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ، تحت إشراف الدكتورة سها بهجت، مستشار وزير السياحة والآثار للتدريب والمتحدث الرسمى باسم وزارة السياحة والآثار، تناولت فيه أحدث الطرق العلمية فى صحة وسلامة الغذاء الآمن، وطرق التخلص الآمن لمخلفات الطعام، شارك فيها عدد كبير من مديرى المنشآت والمطاعم السياحية وكذلك الشيفات بهذه المنشآت.

وأضاف التقرير أن هذه الدورات قد تم تكثيفها بصورة كبيرة خلال النصف الثاني من عام 2022 بمنطقة شرم الشيخ ، فى إطار الإعداد الجيد والجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية لإقامة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 الذى عُقد بشرم الشيخ فى نوفمبر الماضى ومن خلال التنسيق المستمر بين وزارة السياحة والآثار والغرفة لإخراج الحدث فى أبهى صورة،

وأكد التقرير أن هذه الدورات قد تم تنظيمها وتنفيذها تحت عنوان "من أجل سياحة آمنة" والتى أطلقتها وزارة السياحة والآثار في ديسمبر 2021، تتسق مع أهداف استراتيجية الوزارة للتنمية المستدامة 2030 المقدمة بالمقصد السياحي المصري، وإنها لقيت إهتماماً من قبل المنشآت والمطاعم السياحية لما تحتويه وتتضمنه من مواد عملية وعلمية ترتقى بالخدمات المقدمة لروادها وزبائنها، مما يعود بالنفع على السياحة المصرية من تحسين جودة الطعام والغذاء المقدم وسلامته واتفاقه مع المعايير الدولية والمحلية لتقديم الغذاء.