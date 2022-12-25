إنجازات رئاسية.. تطوير منطقة عشش البلد برأس غارب في البحر الأحمر

إنجازات كبيرة شهدتها مصر منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة البلاد في عام 2014، حيث أولى الرئيس السيسي، اهتمامًا كبيرًا بكافة القطاعات في الدولة للنهوض بها، كان على رأسها توفير حياة كريمة للمواطنين، وهي الخطة التي كان أبرزها توفير المسكن الآمن للمواطنين، وإزالة المناطق غير الآمنة والآيلة للسقوط.

وكان من بين إنجازات الرئيس السيسي، في ملف توفير سكن آمن، مشروع تطوير منطقة عشش البلد برأس غارب في محافظة البحر الأحمر، حيث يهدف هذا المشروع إلى توفير أرض بديلة وتقسيمها لقطع بمساحة 150 م 2 ويوفر المشروع 546 وحدة سكنية ليصبح عدد المستفيدين 2730 نسمة، تبلغ تكلفة المشروع 320 مليون جنيه.

وجاء المشروع لاستهداف منطقة عشش البلد برأس غارب، كونها من المناطق الخطرة والمهددة بالانهيار الصخري، حسبما أورد تقرير جيولوجي حول المنطقة.