الأحد 25 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

حجز جناح ملكى فى فندق بالسعودية 6 أشهر تمهيدًا لضم رونالدو

رونالدو
رونالدو

كشف الإعلامي السعودي وليد الفراج، مستجدات اقتراب البرتغالي كريستيانو رونالدو من صفوف فريق النصر خلال الأيام المقبلة.

وقال «الفراج»، في تصريحات عبر برنامجه «أكشن مع وليد» على شبكة «إم بي سي»: «هناك حجز فندقي لجناح ملكي لمدة 6 أشهر في أحد الفنادق بالرياض لأحد النجوم.. الصفقة التاريخية شكلها قربت انتقال رونالدو إلى النصر يعتبر إضافة للدوري». 

وأكد أنه بعد الصفقة التاريخية بانتقال رونالدو إلى النصر ييكون هناك برنامج تمويلي للأندية السعودية لصفقات أخرى قادمة، مشيرًا إلى أن الصفقة تأتي تحت عنوان «التسويق الرياضي». 

على الجانب الآخر، استعدت جماهير النصر على طريقتها الخاصة لاستقبال الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، تمهيدًا للإعلان عن الصفقة المنتظرة وستكون صفقة تاريخية أو صفقة القرن للكرة السعودية. 

ووثق مقطع فيديو استعداد جماهير النصر في أحد الملاعب بالهتاف الشهير لاحتفال البرتغالي رونالدو ويحتفل به عند تسجيل الأهداف مع الفرق أو مع منتخب بلاده. 

من ناحية أخرى، كشف موقع «لا تاردي» الإلكتروني عن إمكانية تواجد رونالدو في ملعب «مرسول بارك» غدا، لمتابعة ديربي الرياض بين النصر والهلال. 

وذكر الموقع الإسباني في تقريره أن رواية مستقبل كريستيانو رونالدو على وشك الوصول إلى فصلها الأخير، حيث اقترب من الانضمام لنادي النصر السعودي. 

وأوضح الموقع وفقا لمصادر وصفها بالمقربة، أن «رونالدو سيحضر الإثنين في مباراة الكلاسيكيو بين النصر والهلال، كضيف شرف بارز لممثلي ناديه المقبل». 

وكانت صحيفة «عكاظ» كشفت، أمس السبت، عن الجهة التي ستمول انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لنادي النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. 

وتردد أن النصر قدم لرونالدو عرضا للتوقيع مع الفريق لمدة موسمين ونصف الموسم، بلغت قيمته 200 مليون يورو للموسم الواحد، أي 500 مليون يورو خلال فترة عقده، مع النصر السعودي، بما في ذلك الراتب وعقود الإعلانات.

 وأشارت «عكاظ» إلى أن إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر توصلت إلى اتفاق مع رونالدو، ووكيل أعماله خورخي مينديز، حول المقابل المادي وكافة بنود الصفقة، ويتبقى فقط إنهاء الإجراءات النهائية، ثم الإعلان الرسمي، ويحتمل أن يتم مطلع الأسبوع المقبل. 

وأوضحت «عكاظ» أن صفقة النصر الضخمة سيتم تمويلها بواسطة إحدى الشركات الراعية لنادي النصر، بعقد استراتيجي متكامل، يمتد 3 أعوام حتى عام 2025. 

رونالدو كريستيانو رونالدو جناح ملكي النصر وليد الفراج

رئيس التحرير

وائل لطفي

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