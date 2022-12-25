السيسي يُعمّر بيوت الله.. بناء وتجديد مساجد في عهد الرئيس

شهدت السنوات الثماني الماضية؛ بناء وإحلال وتجديد الكثير من المساجد، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قيادة البلاد، حيث أولى اهتمامًا كبيرًا بالمساجد.

وشهدت محافظة البحيرة هذا العام تنفيذ وإحلال تجديد عدد من المساجد بتكلفة بلغت ملايين الجنيهات، حيث كان للمحافظة نصيبًا كبيرًا في إسهامات الدولة المصرية بدور العبادة.

وكان من بين المساجد التي تم بناؤها في عهد الرئيس السيسي، مسجد زين العابدين شرق المقابر بقرية شرنوب بدمنهور في محافظة البحيرة، بتكلفة مليون ونصف المليون جنيه، وتبلغ مساحته 180 متر مربع.

وفي دمنهور أيضًا؛ جرى بناء مسجد النور بعزبة الطناني البنوجي، وبلغت تكلفته مليون و200 ألف جنيه، بمساحة 120 متر مربع.

وفي مركز رشيد بمحافظة البحيرة، جرى تنفيذ مسجد هجوة بقرية الجدية، وبلغت تكلفته 4 ملايين جنيه، ويقع على مساحة 560 متر مربع.

كما جرى إحلال وتجديد مسجد علي زين العابدين شرق المقابر بشرنوب محافظة البحيرة.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه محافظات الجمهورية اهتمامًا كبيرًا من قبل القيادة السياسية، بدور العبادة الإسلامية والمسيحية، حيث شهدت طفرة غير مسبوقة في تنفيذ المساجد والكنائس، إلى جانب أعمال الإحلال والتجديد التي تشهدها هذه المساجد والكنائس.

كما تأتي هذه الجهود تزامنًا مع إنجازات الدولة المصرية في كافة القطاعات، والتي يأتي أبرزها المشاريع التنموية والتي تهدف إلى تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين، خاصة في قرى الريف المصري من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل ثلاث سنوات، وحققت إنجازات كبيرة على أرض الواقع من بينها بناء منازل، وإدخال البنية التحتية للقرى من مياه وصرف صحي وغاز، إلى جانب رصف الطرق، وبناء المؤسسات الخدمية في هذه القرى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهاليها.