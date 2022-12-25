انطلاق اختبارات المهام الأدائية لطلاب رابعة وخامسة ابتدائى فى الجيزة

انطلقت امتحانات المهام الأدائية لتلاميذ الصفين الرابع والخامس الابتدائي في محافظة الجيزة بالفصل الأول من العام الدراسي الحالي 2022/ 2023.

ويؤدي تلاميذ الصفين الرابع والخامس الابتدائي اختبار الأداء المهامية، اليوم، في مادة اللغة العربية + مادة التربية الدينية.

وستكون امتحانات المهام الأدائية خلال اليوم الدارسي العادي ومدتها حصة دراسية واحدة، حيث ستعقد وفقا للضوابط التي حددتها وزارة التربية والتعليم في القرار الوزاري بشأن تقييم طلاب الصفين الرابع والخامس للعام الدراسي 2022/ 2023.

جدول المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي

وجاء جدول المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي في محافظة الجيزة بالفصل الأول من العام الدراسي 2022- 2023، في التالي:

- يوم الأحد 25 ديسمبر 2022: مادة اللغة العربية + مادة التربية الدينية.

- يوم الاثنين 26 ديسمبر 2022: مادة العلوم + مادة المهارات المهنية.

- يوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022: مادة الرياضيات + تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

- يوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022: مادة اللغة الإنجليزية + مادة الدراسات الاجتماعية.

- يوم الخميس 29 ديسمبر 2022: للطلاب المتخلفين عن أداء المهام الأدائية في الأيام المحددة بالجدول.

جدول المهام الأدائية للصف الخامس الابتدائي

بينما تمثل جدول المهام الأدائية للصف الخامس الابتدائي في محافظة الجيزة بالفصل الأول من العام الدراسي 2022-2023، في التالي:

- يوم الأحد 25 ديسمبر 2022: مادة اللغة العربية + مادة التربية الدينية.

- يوم الإثنين 26 ديسمبر 2022: مادة العلوم + مادة المهارات المهنية.

- يوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022: مادة الرياضيات + تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

- يوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022: مادة اللغة الإنجليزية + مادة الدراسات الاجتماعية.

- يوم الخميس 29 ديسمبر 2022: للطلاب المتخلفين عن أداء المهام الأدائية في الأيام المحددة بالجدول.