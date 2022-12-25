الأحد 25 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بمناسبة العام الجديد.. مكتبة الإسكندرية تنظم احتفالية «السلام لكل العالم» ببيت السناري

احتفالية ببيت السناري
احتفالية ببيت السناري

 تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري، بالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، احتفالية "السلام لكل العالم" بمناسبة العام الجديد 2023، وذلك اليوم الأحد، في تمام الثامنة مساء، بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، بالقاهرة. 

تشتمل الاحتفالية على برامج موسيقية وغنائية متميزة ذات صبغة روحانية وثقافية تسمو بالمشاعر والوجدان، ويشارك في الحفل فرقة رسالة سلام، وفرقة سماع للإنشاد والموسيقى الروحية، ومجموعة التراتيل والألحان القبطية، ومجموعة الترانيم الكنائسية، ومجموعة إندونيسيا للإنشاد. 

والاحتفالية رؤية وإخراج الدكتور انتصار عبد الفتاح؛ وقد أكد على أهمية هذه الاحتفالية ودورها في توطيد العلاقات بين الشعوب من خلال الفن، وكذلك الحفاظ على التراث المصري الأصيل النابع من قلب المجتمع المصري، وأشار إلى أن هذه الاحتفالية تأتي بمثابة دعوة للتفاؤل والبهجة والمحبة والسلام للمشاركة في استقبال العام الجديد 2023. 

كما تنظم مكتبة الإسكندرية في إطار الفعاليات والأنشطة العلمية والثقافية التي ينظمها مركز الدراسات القبطية، ثالث محاضرات الموسم الثقافي القبطي الثالث عشر، بعنوان "مراسم تجديد أول كنيسة قبطية بعد الفتح العربي لمصر"، والتي يحاضر فيها الدكتور يوحنا نسيم يوسف أستاذ القبطيات بالسويد وأستراليا، وذلك عن طريق البث عن بُعد (Online)، الثلاثاء 27 ديسمبر، الساعة 2.00 ظهرًا.  

ويعتبر البابا بنيامين الـ38 من الشخصيات المحورية في تاريخ مصر وقد عاصر دخول العرب وكان على علاقة حسنة بعمرو بن العاص، وحياته وأعماله وصلتنا عن طريق عدة مصادر، ومن أعماله مراسم تجديد أول كنيسة قبطية بعد الفتح العربي لمصر والتي وصلتنا من خلال نص تكريس هيكل دير أنبا مقار، وتلقي المحاضرة الضوء على توقيت هذا التجديد وأهميته وكذلك ما ترتب عليه في تاريخ الكنيسة القبطية. 

مكتبة الاسكندرية بيت السناري السلام لكل العالم بمناسبة العام الجديد برامج موسيقية وغنائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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