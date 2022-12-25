الأحد 25 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«الوفد» يكرم فريق «العباقرة» و«قادرون باختلاف» بالغربية (صور)

حفل التكريم
حفل التكريم

كرّم المهندس حازم الجندي، رئيس اللجنة العامة لحزب "الوفد" بالغربية، وعضو مجلس الشيوخ عددًا من الفئات النوعية من طلاب جامعة طنطا، وذلك على هامش المؤتمر الذي عقده حزب "الوفد" تحت عنوان "دور الأحزاب في تنمية الوعي الوطني في الجمهورية الجديدة" والذي لاقي نجاحًا تنظيميًا كبيرًا، بقيادة الدكتور عبدالحليم يوسف، أستاذ علم التسويق ومحاضر بكل من كلية التجارة جامعة حلوان والأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ببورسعيد والمشرف العام على تنظيم المؤتمر.

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ويأتي التكريم في إطار نشر الوعي الثقافي والفني كجزء من تنمية الوعي الوطني، حيث كرّم المهندس حازم الجندي، طلاب فريق العباقرة بجامعة طنطا الفائز بدوري العباقرة للجامعات لدورتين متتالتين، كما قام بتكريم طلاب الأداء الحركي (قادرون باختلاف) المكون من 25 طالبًا وطالبة من جامعة طنطا ومتميزون بتفوقهم الفني والحائزين على العديد من الجوائز وتسلم الجوائز الشاعر والأديب مصطفى منصور، المشرف على مركز (إبداع) بجامعة طنطا.

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وصاحب التكريم تدشين ( جائزة المهندس حازم الجندي الثقافية ) لطلاب جامعة طنطا بالتعاون مع مركز ( إبداع ) وبرعاية الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، على أن يتم توقيع بروتوكول التعاون مع الجامعة وإعلان تفاصيل المسابقة في خمسة تخصصات ثقافية وفنية لاحقًا في مؤتمر يخصص للجائزة.

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كما قام رئيس لجنة الوفد بمحافظة الغربية، بتكريم الفتيات المتطوعات من طلاب وخريجي كليات طب الأسنان والهندسة بجامعة طنطا وتسلم الجائزة طبيبة الامتياز هند أحمد عوض.

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وعقد حزب "الوفد" مؤتمرًا حاشدًا أول أمس الجمعة، حضره لفيف من قيادات بيت الأمة في مقدمتهم الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الوفد، والنائب عبدالباسط الشرقاوي، والنائب أيمن محسب، والنائبة سحر القاضي، والنائب السابق محمد عبده، والنائب السابق عيد هيكل، والمهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن"، والنائب محمد عريبي، عضو مجلس الشيوخ، وأمين حزب "مستقبل وطن" بالغربية، والنائب عمرو فهمي، والكاتب الصحفي أكرم القصاص، وعدد كبير من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب وأعضاء الهيئة العليا لحزب "الوفد" والمئات من أعضاء بيت الأمة من مختلف المحافظات.

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الاكاديميه البحريه للعلوم والتكنولوجيا الجمهورية الجديدة الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة الغربية تنمية الوعى الوطنى حزب مستقبل وطن حزب الوفد

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