الأحد 25 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مطالب بوضع دليل للمطورين العقاريين مع تصنيفهم بحسب القدرات المالية والفنية

فارس
فارس

طالب المهندس رامي فارس، المطور العقاري، وضع دليل عقاري يشمل كافة المطورين العقاريين مع تصنيفهم بحسب القدرات المالية والفنية وسابقة أعمال كل شركة، وهو ما يفيد السوق العقاري ويفيد العميل في معرفة المطور الذي يقوم بالشراء منه، مما يحافظ على قوة السوق العقاري.

وأكد فارس، أن القطاع العقاري المصري يواجه تحديات كبيرة في ظل ارتفاعات أسعار مدخلات البناء والتشييد والمواد الخام والتشطيبات وغيرها، مؤكدا دعم خطط الشركات العقارية لتحقيق التوازن بين تكلفة التنفيذ وأسعار البيع وقدرتها على مواصلة تسويق مشروعاتها دون توقف.

واستطرد رامي فارس أنه في ظل الارتفاعات الكبيرة في أسعار الحديد والتي تتطلب المناقشة العاجلة لأسعار مواد البناء وتأثيرها على تكلفة التنفيذ وأسعار البيع للشركات العقارية في ظل ثبات القدرة الشرائية، وهو أحد الملفات الجوهرية التي تتطلب دراستها بشكل كافي خلال الفترة المقبلة وتقديم حلول ومقترحات لها لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

واقترح رامي فارس زيادة فترة تنفيذ المشروعات، وذلك لتقليل المخاطر الناتجة عن ارتفاع أسعار مواد البناء ومنح الفرصة لبعض المطورين حتي لمواجهة التحديات الاقتصادية والمخاطر التي لم يضعوها في الحسبان من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار.

ولفت إلى أن القطاع العقاري قطاع استراتيجي واعد يساهم بنحو 20% في الناتج الإجمالي المحلي، كما يساهم في توفير حوالي 5 ملايين فرصة عمل، ويعد محورًا أساسيًا في خطة التنمية العمرانية الشاملة التي تنفذها الدولة حاليا في كافة أنحاء الجمهورية.

واختتم المهندس رامي فارس حديثه، بضرورة وضع آليات غير تقليدية وإزالة المعوقات حتى يتم استغلال الفرص الواعدة للمنافسة العالمية من خلال تصدير العقار، حيث يعد ملف تصدير العقار أحد الملفات الرئيسية خلال الفترة الحالية وفي العام الجديد، وذلك لدعم السوق العقاري والاقتصاد المصري بالكامل.

مطورين العقارين دليل عقاري تصنيفهم القدرات المالية الفنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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