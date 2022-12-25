كيف تحمى ابنك المراهق من خطورة الألعاب الإلكترونية؟

أوضحت الدكتورة رشا الجندي، أخصائية الصحة النفسية بجامعة بني سويف، كيفية توعية الأطفال والشباب من مخاطر الألعاب الإلكترونية، قائلة: "إن سن المراهقة يحتاج إلى تشكيل، وبالتالي المراهق أو المراهقة يحتاج طاقة مضاعفة من الأم والأب، معقبة: "عندما نناشد الآباء والأمهات بتنظيم النسل فنحن لا نقصد التضييق عليهم، ولكن لأن التربية ليست سهلة".

وأضافت رشا الجندي، خلال لقائها ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن أول الأسباب التي تجعل المراهقين يلجأون إلى الألعاب الإلكترونية، قلة الخبرة وذلك بحكم السن، فعلى سبيل المثال، فإن المراهق لم يكن قد جرب لعبة كتم الأنفاس قبل ذلك ولا يعرف مدى خطورتها.

وأوضحت أن سن المراهقة هو سن التمرد، لافتة إلى أن قلة الخبرة الناتجة عن صغر السن تأتي من قلة النصيحة، وبالتالي يجب على الأب والأم أن يكونا على دراية بهذه الأمور حتى يسبقا بالتصرف والنصيحة.

وأشارت إلى أن سن المراهقة هو سن النصيحة، لافتة إلى أنه حتى لو لم يظهر للآباء والأمهات أن المراهق استجاب لنصيحتهم، فهو سيستخدمها في الوقت المناسب.