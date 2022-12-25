الأحد 25 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الأوقاف» توضح تفاصيل الاستعدادات المُبكرة لشهر رمضان

الدكتور هشام عبدالعزيز
الدكتور هشام عبدالعزيز

أوضح الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، تفاصيل الاستعدادات المبكرة لشهر رمضان، قائلًا: "إنه في إطار توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إن هناك استعداد مبكر لشهر رمضان المبارك من خلال خطة مبكرة وغير مسبوقة".

وأضاف "عبدالعزيز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه سيكون هناك محورين أساسيين؛ المحور الدعوي، والمحور التنموي الإجتماعي، لافتًا إلى أن المحور الأول يشمل المساجد التي ستشهد انطلاقة كبيرة واسعة وغير مسبوقة في شهر رمضان المبارك، وأن صلاة التراويح ستكون في كل مسجد تقام فيه شعائر الجمعة، وستقام صلاة التهجد في المساجد الكبرى، معقبًا:"الوضع مختلف تمامًا عن العام الماضي". 

وأوضح أنه سيتم إعطاء دروس علمية والخاطبة المتواجدة في صلاة التراويح، بالإضافة إلى المقاريء، حيث انطلقت لأول مرة في جمهورية مصر العربية مقرأة كبار القراْء للتجويد، وانطلقت اليوم في مسجد الإمام الحسين.

وأشار إلى أنه خلال شهر رمضان ستكون المقاريء والابتهالات ستكون طوال الشهر الكريم، لافتًا إلى أنه تم التواصل مع المديريات، حتى تكون كل مديرية جاهزة لوضع المساجد التي سيوجد بها الاعتكاف.

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