الأحد 25 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

النيابة العامة تتسلم مدرج استاد حسن مصطفى بعد سقوطه بالجمهور

حادث سقوط مدرج رياضي
حادث سقوط مدرج رياضي بستاد حسن مصطفى

كشفت قناة "إكسترا نيوز"، تطورات حادث إنهيار مدرج رياضي بإستاد حسن مصطفى، بمدينة 6 أكتور، والذي وقع مساء اليوم في الدقائق الأخيرة في مباراة كرة السلة والتي جمعت بين فريقي الأهلي والاتحاد.

 

شهادة شهود العيان حول الحادث

وكشف عوض الغنام، مراسل "إكسترا نيوز"،  من أمام الأستاد لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، شهادات شهود العيان حول سبب الحادث، مؤكدًا أن الحادث الذي وقع جاء بسبب تجمع عددًا كبيرًا من جمهور الاتحاد في مكان مخصص لوضع كاميرات التلفزيون، ولالتقاط الصور الصحفية.

 

وأوضح أن هذا المكان غير مسموح للمشجعين الوصول إليه، وأنه معد لتحمل أوزان بسيطة ولكن المشجعين تجمعوا بشكل كبير في هذه المنطقة رغم التحذيرات لهم من عدم التواجد في هذا المكان ولكنهم لم يستمعوا لهذه التحذيرات مما أدى لانهياره بهم.

 

وتابع، أن المصابين تم نقلهم إلى مستشفى السادس من أكتوبر، وهرعت عشرات من سيارات الإسعاف لمكان الحادث وهناك حالة استننفار قصوى وغرفة عمليات تراقب تطورات الوضع داخل وزارة الصحة، مؤكدًا أن بطولة كرة العالم لليد وبطولة أمم إفريقيا  إقيمت العام الماضي بهذا الاستاد، وأنه مجهز بأحدث الامكانيات.

 

وأكد أن الاستاد الآن تسلمته النيابة العامة لتجري تحقيقاتها داخل الاستاد وتم اغلاقه لاستكمال التحقيقات.

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