الأحد 25 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الفراخ والبيض
أسعار الفراخ والبيض

تبحث العديد من ربات البيوت في جميع محافظات مصر عن أسعار الدواجن اليوم للمستهلك وفقًا لـ بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022، لذلك نستعرض لكم خلال التقرير التالي كافة المعلومات عن أسعار الدواجن وفقًا لآخر التحديثات داخل السوق المصري.

 

ويحتوي التقرير على كافة تفاصيل أسعار الدواجن اليوم للمستهلك، وهي: "الفراخ وأمهات الفراخ البيضاء والبط وكتاكيت الفراخ، وكراتين البيض البلدي والأبيض والأحمر"، ويجب أن يؤخذ في الاعتبار أن أسعار الدواجن تختلف الأسعار في المحافظات التي تحظى بنسب عالية سواء في الإنتاج أو التربية، ولذلك يتم تحديد السعر بناء على القوى التنافسية الضيقة في المنطقة ذاتها وصولًا إلى القوى التنافسية الكبرى على المستوى العام.

 

أسعار الدواجن اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022

تمثل أسعار الدواجن، اهتمامًا للقارئ المصري بشكل يومي، على جوجل، ولديكم تقرير عن أسعار الدواجن، وفقًا لآخر تطورات السوق الداجني، كما هو بالآتي:

 

أسعار الفراخ اليوم

وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 40 إلى 41 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو الفراخ الساسو بين 55 إلى 56 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الفراخ البلدي بين 59 إلى 61 جنيهًا، وسجل سعر كيلو لحم أمهات الفراخ البيضاء بين 34 إلى 35 جنيهًا.

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أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 24 ديسمبر 2022 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتكوت الأبيض الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين 1.75 إلى 2.00 جنيه، وبلغ سعر الكتكوت الساسو الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين 2.75 إلى 3.00 جنيهات، ووصل سعر الكتكوت البلدي الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين 4.00 إلى 4.50 جنيه.

 

أسعار البط اليوم

سجل سعر لحم البط الفرنساوي بين 24 إلى 24.50 جنيه، وبلغ سعر لحم البط المسكوفي بين 47 إلى 47.25 جنيه، ووصل سعر لحم البط المولارد بين 31 إلى 32.50 جنيه.

 

أسعار البيض اليوم

بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر بين 84 إلى 85 جنيهًا، ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض بين 79 إلى 80 جنيهًا، وسجل سعر كرتونة البيض البلدي بين 77 إلى 78 جنيهًا.

 

أسعار السمان اليوم

سجل سعر كتكوت السمان "أسمر بري" الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين 2.25 إلى 2.50 جنيه، وبلغ سعر كتكوت السمان "أبيض هجين" الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين 2.75 جنيه إلى 3 جنيهات، ووصل سعر كتكوت السمان "هجين بياض" البالغ من العمر 14 يومًا بين 5.50 إلى 6 جنيهات.

 

أسعار الرومي اليوم

سجل سعر كتكوت رومي أسمر الذي يبلغ من العمر يوم 16.50 إلى17 جنيهًا، وسجل  سعر كتكوت رومي بوم يبلغ من العمر شهر16.00 إلى 16.50 جنيه، كما سجل كتكوت رومي برونزي يبلغ من العمر يوم  16.50 إلى 17 جنيهًا، كما سجل كتكوت رومي برونزي 500 جرام يبلغ من العمر45 يومًا 44.00 إلى 44.50 جنيه.

بورصة الدواجن الرئيسية أسعار الدواجن اليوم أسعار الفراخ اليوم سعر كيلو الفراخ أسعار البيض اليوم سعر كرتونة البيض

رئيس التحرير

وائل لطفي

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