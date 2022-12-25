أستاذ أوبئة: موجة قريبة لـ كورونا بالشرق الأوسط

قال إسلام عناني، أستاذ علم الأوبئة، إن الفيروس المخلوي، هذا العام أقوى من 2019، والعامان الماضيين كان أخف، مؤكدًا أن الأطفال كل عام تقريبًا 97% يتعرضون للإصابة، ولكن نسب الوفيات منه قليلة على مستوى العالم.

أعراض الفيروس أقل حدة على الكبار

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلاميين ريهام السهلي، وشادي شاش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أعراض المرض تكون أخف حدة على الكبار طالما أن الشخص لا يتناول أدوية مناعية أو صاحب مرض مزمن، مؤكدًا أن الفيروس المخلوي يستمر أسبوعين وأعراضه شبيهة بالإنفلونزا.

وتابع، أن كورونا يوجد حاليًا موجه عالية في اليابان والصين والتي بدأت تسجل 5 آلاف حالة و2% من سكان الصين تأتيهم كورونا وقيل إنه من الممكن أن يكون هنا 37 مليون إصابة ولم تسجل سوى 2 وفاة واليابان سجلت 200 وفاة.

وأردف، أن الشرق الأوسط قادم على موجة وممكن تكون خفيفة وأغلبها لا يتطلب الدخول للمستشفى وأهم شيء أن الناس الذين لديهم جرعات تنشيطية عليهم أن يأخذوها.