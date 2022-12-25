الرئيس الأمريكى الأسبق أوباما ينشر قائمة بـ13 كتابا مفضلا له خلال 2022

نشر الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما قائمة لكتبه المفضلة خلال عام 2022 على منصة التواصل الاجتماعي "إنستجرام "، في تقليد اعتاد عليه منذ الفترة التي قضاها في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض.

وضمت قائمة الكتب التي نشرها أوباما 13 كتابًا تتنوع ما بين أدبية وأخرى غير خيالية، وموضوعاتها تضم التاريخ والدعم النفسي وعالم الحيوانات.



وجاء على رأس قائمته كتاب زوجته ميشيل أوباما في الدعم الذاتي والنفسي.

وضمت قائمة الكتب المفضلة لأوباما 8 أعمال أدبية منها رواية "بحر الهدوء" للكاتبة الكندية إميلي سانت جون ماندل، وتدور أحداثها في جزيرة قبالة فانكوفر في عام 1912، ورواية "الثقة" للكاتب الأمريكي هرنان دياز، التي تبحث في موضوعات المال والسلطة وتدور أحداثها في عشرينيات القرن الماضي في نيويورك.



كما ضمت القائمة رواية "الأخاديد" للكاتبة الإفريقية ناموالي سيربيل، والتي تستكشف حزن تشعر به أخت بعد وفاة شقيقها الصغير، ورواية "مدرسة الأمهات الصالحات" للكاتبة الأمريكية جيسامين تشان، ورواية "الكيك الأسود" لشارمين ويلكرسون، وهي رواية عن شقيقين يكشفان أسرار والدتهما بعد وفاتها.



واشتملت قائمة الأعمال الأدبية على المجموعة القصصية "يوم التحرير" للكاتب الأمريكي جورج سوندرز، الحائز على جائزة بوكر وعشرات الجوائز الأدبية الأخرى، ورواية "بيت الحلوى" للكاتبة الأمريكية جينيفر إيجان، وهي رواية خيال علمي عن شخصيات قادرة على استخدام قطعة من التكنولوجيا للوصول إلى كل ذكرى سابقة، ورواية "بعد الموت" للروائي من أصل أفريقي عبد الرزاق قرنح، الحائز على جائزة نوبل في الآداب.



وفي السياق نفسه، تضمنت قائمة أوباما للكتب غير الخيالية كتاب زوجته ميشيل أوباما الذي حمل عنوان "الضوء الذي نحمله.. التغلب في أوقات عدم اليقين"، وكتاب "الثوي.. صموئيل آدمز" للكاتب ستايسي شيف، وكتاب "جنوبًا إلى أمريكا: رحلة تحت ماسون ديكسون لفهم روح أمه" لإيماني بيري، والتي فازت بجائزة الكتاب الوطني لتحليلها الدقيق للجنوب الأمريكي.



كما ضمت القائمة كتاب "البط.. عامان في الرمال النفطية" لكيت بيتون، وهي قصص مصورة عن السنوات التي أمضتها الكاتبة في العمل بالرمال النفطية في فورت ماكموري بكندا، وكتاب "عالم هائل: كيف تكشف حواس الحيوانات عن العوالم الخفية من حولنا" للكاتب إد يونج، الحائز على جائزة بوليتزر، والذي يبحث في الطرق العديدة التي تشعر بها الحيوانات بمحيطها.



يشار إلى أن باراك أوباما نشر أيضا قائمة بالموسيقى المفضلة خلال العام المشارف على الانتهاء، وكذلك نشر قائمة بالأفلام التي لاقت إعجابه.