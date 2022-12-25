بيلاروسيا تعلن إرسال رائدات إلى الفضاء

أعلن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، أن كل واحدة من النساء الست المرشحات؛ ليصبحن رائدات فضاء لبيلاروسيا اللائي سيتم تحديدهن على أنهن لائقات طبية، سوف يذهبن إلى الفضاء.

وذكرت وكالة تاس الروسية أن لوكاشينكو قال - خلال زيارته إلى مركز جاجارين لتدريب رواد الفضاء بالقرب من العاصمة الروسية موسكو - "إذا تم قبولهن بموجب المعايير الصحية، فستتاح لهن الفرصة. وأولئك الذين لن يسافروا في الرحلة الأولى، سيفعلون ذلك في المرة القادمة. لا تقلقن ، سيكون هناك عمل لكن جميعا".



وقال إن رائد الفضاء أوليه نوفيتسكي في وكالة الفضاء الروسية "روسكموس"سيشرف على المرشحات ليصبحن رائدات الفضاء لبيلاروسيا.



ووصل الزعيم البيلاروسي لوكاشينكو اليوم إلى مركز جاجارين لتدريب رواد الفضاء برفقة وزير الدولة للاتحاد الروسي البيلاروسي دميتري ميزنتسيف.



يشار إلى أنه بعد محادثات مع نظيره البيلاروسي، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق عزمه إرسال رائد فضاء بيلاروسي إلى محطة الفضاء الدولية في عام 2023.