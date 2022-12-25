وزير الزراعة التونسى: استراتيجية متكاملة لتحسين إنتاجية الحبوب

أكد وزير الزراعة والموارد المائية والصيد البحرى التونسى محمود إلياس حمزة، أن الوزارة وضعت استراتيجية متكاملة لتحسين إنتاجية الحبوب.

جاء ذلك في كلمة للوزير خلال مشاركته في ورشة عمل لمناقشة استتراتيجية الحبوب بتونس، بحضور جميع المسئولين عن تنفيذ الاستراتيجية بعدد من الوزارات المعنية.



وقال حمزة إن المصالح المختصة بوزارة الزراعة عملت على بلورة استراتيجية متكاملة ترمي إلى تحسين الانتاج والإنتاجية مع المحافظة على استدامة الموارد الطبيعية والأخذ بعين الاعتبار لمردودية المنتجين في ظل التغيرات الجيوسياسية والتقلبات المناخية المتواترة.



وأشار إلى أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات للموسم الماضي والمتمثّلة في زيادة أسعار الحبوب على مستوى الانتاج وحسن الاستعداد لموسم الحصاد وأخذ كل الاجراءات للتقليص من نسب الهدر في جميع المراحل والتوسع في زراعات الحبوب خاصّة القمح، لتحقيق الاكتفاء الذاتي خلال الموسم الحالي من حيث توفير مستلزمات الانتاج من بذور ممتازة وأسمدة كيميائيّة، ودعم عملية تمويل موسم الحبوب.



وناقشت الورشة واقع منظومة الحبوب وطرح اشكاليات وحلول مقترحة للنهوض بقطاع الحبوب وعرضها للنقاش حتى تكون مناسبة لكل الجوانب الفنية والاقتصادية والبيئية لضمان الاستمرارية المرجوة خاصة في ظل التحديات الراهنة للنهوض بقطاع الحبوب بتونس.



كما تمت مناقشة وصياغة الرؤى والأهداف على المدى المتوسّط والمتعلقة بإدخال التقنيات الحديثة وتطوير القطاع والإنتاج والإنتاجية وتدعيم الجودة وتوفير التمويلات اللازمة.