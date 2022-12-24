استشارى نفسى: ابحث عن السعادة ضغوط الحياة لا تنتهى

كشف الدكتور محمد هاني، استشاري صحة نفسية، عن روشتة نفسية للتعامل مع ضغوط الحياة والعمل والأسرة مع بداية عام جديد.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم السبت، إن روح الإنسان توجه للاستمتاع بالحياة.

وأضاف أن ضغوط الحياة لا تنتهي، ولكن لا بد أن نبحث عن السعادة، موضحًا أن الخذلان يأتي من الثقة العمياء في بعض الأشخاص بدون تفكير.

وأكد أن العطاء أكثر من اللازم غباء اجتماعي، مشيرًا إلى أنه لا بد من الاعتدال في كل شيء بحياتنا، وأنه لا بد من الحفاظ على الخصوصية في حياتنا حتى لا يستغل بعض الأشخاص نقاط ضعفنا.

وأكد أن هناك شخصًا نرجسيًا خفيًا والـ"أنا" لديه عالية جدًا ويحب الشعور بالاهتمام، مشيرًا إلى أن ضحية الشخص النرجسي يخسر حياته وصحته.