الأحد 25 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الرضا المفتاح».. روشتة نفسية للتعامل مع ضغوط الحياة والعمل والأسرة

ضغوط الحياة
ضغوط الحياة

كشف الدكتور محمد هاني، استشاري صحة نفسية، عن روشتة نفسية للتعامل مع ضغوط الحياة والعمل والأسرة مع بداية عام جديد.


وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم السبت: "ممكن الإنسان يكون عنده حاجات كثيرة في حياته بس هو مش راضي ومش مبسوط فمش حاسس بقيمة هذه الأشياء".


وأضاف: "وصولنا لأعلى درجات الصحة النفسية لازم دايمًاً نوصلها، فأي إنسان مش هيرضي مش هيكون قادر يستمتع بحياته. القصة مش موضوع فلوس ممكن يكون معاك حاجة بسيطة بس مش قادر تستمتع بها".


وأشار إلى أن صحتنا النفسية هي مفتاح السعادة مع بداية العام الجديد، متابعًا: "في ناس بتقف وتتعطل قدام مشاكلها النفسية ومتعرفش توصل لحلول، الإنسان يتعثر، نتيجة طبيعة الحياة".


وتابع: "ربنا خلق الإنسان وأعطاه القدرة على التكيف مع ظروف الحياة، ضغوط الحياة مش هتنتهي، كل واحد يفكر إزاي يسعد نفسه لو استسلمت هقع محدش هيحس بيا، والتعب النفسي مبتبقاش قادر تحط إيدك على الوجع".

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