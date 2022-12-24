السبت 24 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الصحة»: إصابات انهيار مدرج مباراة الأهلى والاتحاد كسور وجروح

حسام عبدالغفار
حسام عبدالغفار

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن آخر تطورات انهيار جزء من مدرج خلال مبارة الأهلي والاتحاد السكندري بكأس السوبر للسلة.

وقال عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، المُذاع عبر فضائية "cbc"، مساء اليوم السبت، إن الحصر المبدئي يشير إلى إصابة 27 مواطنا.

وأضاف أن الفرق الطبية تتعامل مع المصابين الآن في مستشفى الشيخ زايد وأكتوبر التخصصي، موضحاً أن الوزارة تتابع بشكل مباشر الحادث الأليم، وتم رفع حالة الاستعداد القصوى لكل المستشفيات القريبة من الحادث.

وتابع: "27 إصابة في حصر مبدئي لحادث انهيار مدرج رياضي بـ 6 أكتوبر والدفع بـ12 سيارة إسعاف لمستشفى أكتوبر والشيخ زايد، ومعظم التشخيصات كسور وجروح".

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