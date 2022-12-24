السبت 24 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«القاهرة الإخبارية»: الشرطة الصومالية تنفذ عمليات مكثفة لضبط الأمن

الشرطة الصومالية
الشرطة الصومالية

كشف عدنان عبدي مراسل القاهرة الإخبارية من مقديشو، تفاصيل العمليات الأمنية المكثفة التي تنفذها الشرطة الصومالية لضبط الأمن، قائلاً: "إن القوات الأمنية تحاول وتسعى جاهدًا إلى تكثيف العمل الأمني". 

وأضاف عدنان عبدي خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن التكثيفات الأمنية جاءت إلى جانب العمل العسكري الذي يقوم به الجيش الصومالي في المحافظة الواقعة في الجنوب ووسط البلاد ضد حركة الشباب في تنظيم القاعدة.

وأوضح أن القوات الأمنية تقوم بتعزيز العمل الداخلي داخل المدن الرئيسية الكبرى، بعد الهجمات التي وقعت خلال الأشهر الماضية، عبر السيارات المفخخة التي استخدمتها حركة الشباب. 

وأشار إلى أنه كان يوجد اشتباكات جنوب البلاد بين فصائل من قوات الأمن وفصائل حاولت عرقلة الجهود الأمنية في تلك المحافظة، لافتاً إلى أن تلك الاشتباكات كانت ذات طابع سياسي وبالتالي دعت الحكومة إلى ضبط النفس.

جدير بالذكر أن الحكومة الصومالية دعت إلى تجنب أعمال العنف وحفظ الأمن والاستقرار بما يحقق تطلعات سكان البلاد وطموحاتهم في التنمية والأمن والتقدم.

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