أعلن رئيس اللجنة الأوكرانية للطاقة والإسكان والخدمات، أندريه غيروس، اليوم السبت، عن أن أوكرانيا تتفاوض بشأن شراء أنظمة توليد الطاقة البديلة إما على النفقة الخاصة أو بمساعدة مالية من الشركاء.

وأضاف غيروس فى تصريحات صحفية، اليوم، كانت هناك اتفاقيات معينة، واليوم هناك حوالي عشرين محطة طاقة جاهزة بالفعل لكن لا نعلم كيفية الحصول عليها إما على نفقتنا الخاصة أو بمساعدة مالية من شركائنا، ثم نقلها إلى أوكرانيا وتثبيتها.

ولفت المسئول الأوكرانى إلى أن العديد من محطات الطاقة جاهزة بالفعل ويمكن تركيبها في الشهرين المقبلين، وفقًا لما نقلته غازيتا رو.

وفى وقت سابق، أعلن سيرغي كوفالينكو الرئيس التنفيذي لشركة YASNO الأوكرانية للطاقة سابقًا، عن أن الكهرباء مقطوعة عن 80% من سكان كييف.

وفى السياق ذاته، شدد رئيس إدارة منطقة كييف في وقت سابق، على أن الوضع الحرج مع إمدادات الطاقة في المنطقة، وأن هناك أضرارًا واسعة النطاق لحقت بالبنية التحتية للطاقة.

المفوضية الأوروبية تقدم 18 مليار يورو مساعدات مالية لأوكرانيا فى 2023

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، السبت، عن تقديم 18 مليار يورو من المساعدات المالية الكلية إلى أوكرانيا العام المقبل 2023.

وقالت لاين، اليوم السبت، في تغريدة على حسابها في "تويتر"، إن جميع دول الاتحاد الأوروبي وافقت على اقتراح للمفوضية لتقديم 18 مليار يورو من المساعدات المالية الكلية إلى أوكرانيا العام المقبل.

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية أن صرف الأموال بانتظام لكييف سيسهم في القيام بالإصلاحات العاجلة، ويمهد الطريق لإعادة الإعمار، مؤكدة أن إعادة الإعمار ستضع أوكرانيا على طريق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وأشارت رئيس المفوضية إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم أكثر من 19 مليار يورو لدعم أوكرانيا هذا العام.