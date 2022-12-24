الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

إلغاء مباراة الأهلى والاتحاد فى سوبر السلة بعد سقوط جزء من سور حديدى بالمدرجات

جريدة الدستور

أعلنت قناة أون تايم سبورتس، إلغاء مباراة كأس السوبر المصري لكرة السلة بين الأهلي والاتحاد السكندري، في اللقاء المقام على صالة د. حسن مصطفى المغطاة، بمدينة السادس من أكتوبر، بعد سقوط جزء من السور الحديدي بالمدرجات الذي يتواجد به جمهور زعيم الثغر.

وأكدت القناة أن لاعبي الأهلي والاتحاد السكندري قرروا عدم استكمال المباراة بعد الحادث، ليتم إلغاء المباراة بشكل رسمي في ظل حالة الارتباك التي شهدتها المباراة بعد سقوط جزء من من السور الحديدي.

وكان الاتحاد السكندري متقدمًا 76-45 مع نهاية الفترة الثالثة قبل توقف المباراة بسبب سقوط جزء من السور الحديدي بالمدرجات الذي يتواجد به جمهور زعيم الثغر.

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