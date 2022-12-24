السبت 24 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

وفاء عامر تبكى للمطالبة بدعم مستشفى 57357: أطفالنا بتموت من السرطان

وفاء عامر
وفاء عامر

قالت الفنانة وفاء عامر، إنها تفاعلت مع حملة الفنان عمرو يوسف التي أطلقها من خلال السوشيال ميديا لجمع تبرعات لإنقاذ مستشفى 57357، مشيرة إلى أن مستشفى 57357 صرح طبي عظيم لا يجب أن يغلق أبوابه.

وأضافت الفنانة وفاء عامر، خلال لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء السبت، أن أولادنا يستحقون الأفضل والعالم كله قائم على التضامن الاجتماعي، مشيرة إلى أن دول العالم المتقدم سبقت مصر في تنظيم حملات توعوية للتضامن مع المرضى.

وأجهشت الفنانة وفاء عامر، في البكاء خلال مطالبتها المصريين بدعم مستشفى 57357، ووجهت رسالة للمواطنين قائلة: "أرجوكم متسمعوش كلام حد أطفالنا بتموت من المرض اللعين ولازم كلنا نتضامن مع 57357"، مؤكدة: "نثق في إدارة مستشفى 57357 وأطبائها وأنا تحت أمر المستشفى في أي طلب".

مواد متعلقة

الأرصاد: «إعصار القنابل» بعيد تمامًا عن مصر

«هوفر لهم شغل».. محافظ الفيوم يستجيب لشقيقى أول مريضة زراعة رئة فى مصر

احتفالاً بأعياد الميلاد.. تعرف على حصاد تطوير مسار العائلة المقدسة خلال 2022

متحدث الرى: تبطين 2800 كيلو متر من الترع داخل مبادرة «حياة كريمة»

بعد نجاح أول عملية زراعة.. أستاذ جراحة: «الإنسان يقدر يعيش برئة واحدة»

تفاصيل مشاركة مبادرة «ابدأ» في ندوة تعريفية نقاشية بجمعية رجال الأعمال

«الحجز يبدأ 15 يناير».. تفاصيل طرح أكثر من 22 ألف وحدة سكنية جديدة

أهالي قرية سنهور بالبحيرة يشيدون بـ«حياة كريمة» في تغيير وجه الحياة (فيديو)

رئيس التحرير

وائل لطفي

«كابيتانو مصر».. نموذج لإعلام التنمية

الأكثر قراءة

تحريات مكثفة لكشف ملابسات انهيار مدرج صالة حسن مصطفى بأكتوبر

وزير الصحة يتابع الحالة الصحية لمصابى حادث المدرج الرياضى بمدينة 6 أكتوبر

موعد صرف معاشات شهر يناير 2023

الصحة: 27 إصابة فى حصر مبدئى لحادث انهيار مدرج رياضى بـ6 أكتوبر

لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية: الزوج يتجه للقاضى أولًا قبل تطليق زوجته

أجواء ساحرة لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية احتفالًا بالكريسماس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-1»

ماجد حبته

موانئ النيل.. هبْد مزدوج!

د.أحمد الخميسى

رجال وسجاير

د. منى حلمى

عبادة الميكرفون صناعة الكفار

بسنت حسن

«سبيلبرغ».. لا يكذب ولكنه يتجمل

محمد السيد

«كابيتانو مصر».. حلم العالمية بعيون «المتحدة»

أحمد الصغير

خدعونا فقالوا «التراث الإسلامى قد تمت تنقيته من الإسرائيليات»!

ماجد حبته

عيد النصر.. المصرى الخالص

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحذر من مخاطر اتساع أنشطة الاستيطان مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس وقلقيلية

أبومازن يدعو المجتمع الدولى لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلى