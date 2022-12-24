وفاء عامر تبكى للمطالبة بدعم مستشفى 57357: أطفالنا بتموت من السرطان

قالت الفنانة وفاء عامر، إنها تفاعلت مع حملة الفنان عمرو يوسف التي أطلقها من خلال السوشيال ميديا لجمع تبرعات لإنقاذ مستشفى 57357، مشيرة إلى أن مستشفى 57357 صرح طبي عظيم لا يجب أن يغلق أبوابه.

وأضافت الفنانة وفاء عامر، خلال لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء السبت، أن أولادنا يستحقون الأفضل والعالم كله قائم على التضامن الاجتماعي، مشيرة إلى أن دول العالم المتقدم سبقت مصر في تنظيم حملات توعوية للتضامن مع المرضى.

وأجهشت الفنانة وفاء عامر، في البكاء خلال مطالبتها المصريين بدعم مستشفى 57357، ووجهت رسالة للمواطنين قائلة: "أرجوكم متسمعوش كلام حد أطفالنا بتموت من المرض اللعين ولازم كلنا نتضامن مع 57357"، مؤكدة: "نثق في إدارة مستشفى 57357 وأطبائها وأنا تحت أمر المستشفى في أي طلب".